thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 6,45 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 6,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.043.932 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 20,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,43 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 45,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,75 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,054 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

