thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Freitagvormittag ausgebremst

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 6,50 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 6,50 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,50 EUR. Bei 6,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.743 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 4,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,89 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,75 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.950,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Verlust in Höhe von -0,054 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Börse Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste