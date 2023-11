thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,75 EUR nach oben.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,75 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,81 EUR an. Bei 6,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 622.282 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2022 bei 5,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 24,73 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,63 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 9.598,00 EUR gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

2023 dürfte thyssenkrupp einen Verlust von -0,067 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

