thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,42 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 727.793 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,04 Prozent. Am 30.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 12.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell