thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Um 09:06 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,04 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,01 EUR ein. Bei 7,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.060 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 9,91 EUR erreichte der Titel am 02.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (4,17 EUR). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 68,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,89 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,17 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9.018,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9.023,00 EUR umsetzen können.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte thyssenkrupp die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,550 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

