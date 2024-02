thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag gefragt

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,54 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,54 EUR nach oben. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,57 EUR zu. Bei 4,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.269.995 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 71,06 Prozent zulegen. Am 20.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

