thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,51 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,51 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,49 EUR. Bisher wurden heute 2.194.596 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,44 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Am 20.05.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

