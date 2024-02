thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag freundlich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,52 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 4,52 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 133.979 Stück.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.02.2024 (4,45 EUR). Mit Abgaben von 1,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 20.05.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,569 EUR fest.

