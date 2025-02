thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag in Grün

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,98 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,98 EUR nach oben. Bei 6,01 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.718 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 6,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Abschläge von 53,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,685 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

