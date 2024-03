thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,91 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,91 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.714.150 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.181,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,28 Prozent verringert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,502 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

