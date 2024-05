thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,77 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 592.505 thyssenkrupp-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR an. Mit einem Zuwachs von 58,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 10,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,32 Prozent zurück. Hier wurden 9,06 Mrd. EUR gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,439 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsende

XETRA-Handel: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren