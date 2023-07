thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 7,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 7,14 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.378.655 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 8,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,35 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,301 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie legt zu: EU erlaubt Milliarden-Beihilfen für thyssenkrupp

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie stabil: Marine-Tochter will Verselbstständigung vor Konsolidierung - EU steht Insidern zufolge vor Genehmigung der Thyssen-Milliardenhilfen