thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 8,96 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,96 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,02 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 430.214 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 69,12 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,282 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

