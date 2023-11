thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,78 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 6,78 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,74 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.074 Stück gehandelt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,58 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,63 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,079 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

