thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,35 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,35 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,34 EUR. Bei 6,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 70.205 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 5,68 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 11,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,60 EUR an.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2025 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,768 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

