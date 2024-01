thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 262.980 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 26,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 2,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 8.812,00 EUR, gegenüber 10.568,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,62 Prozent präsentiert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,765 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Nachmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag im Minus