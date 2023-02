thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 6,81 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,75 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 871.466 thyssenkrupp-Aktien.

Am 02.03.2022 markierte das Papier bei 9,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 31,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 63,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 9.018,00 EUR, gegenüber 9.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,550 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG