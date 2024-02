thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von thyssenkrupp

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 4,45 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 4,44 EUR. Mit einem Wert von 4,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.536.085 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 42,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 22.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,98 EUR an.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.181,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,28 Prozent verringert.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,569 EUR je Aktie belaufen.

