thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,49 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,44 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.072.405 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 72,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 4,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,98 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.181,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,569 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

