thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 4,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,55 EUR. Bei 4,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.672 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 41,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 1,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.018,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

