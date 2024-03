thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,94 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.347 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 15,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,28 Prozent zurück. Hier wurden 8.181,00 EUR gegenüber 9.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,502 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

thyssenkrupp kommt bei Abspaltung des Marinegeschäfts TKMS voran - Aktionäre reagieren negaitiv

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen