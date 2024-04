thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages.

Um 11:47 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 4,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,59 EUR. Mit einem Wert von 4,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 621.590 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 65,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 8,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,411 EUR in den Büchern stehen haben wird.

