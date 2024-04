thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 4,54 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,59 EUR. Bei 4,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.184.674 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,54 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Am 20.05.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,411 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

