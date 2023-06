thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,79 EUR

-1,31% Charts

News

Analysen

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 6,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,66 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 728.580 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,87 Prozent. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 38,89 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,18 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,89 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte thyssenkrupp die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,368 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Tochter Nucera strebt bei IPO offenbar Milliardenbewertung an

thyssenkrupp-Aktie schwächelt dennoch: thyssen-Tochter Nucera erhält hohe Reservierung für Wasserelektrolyseure - Treffen zu Zukunft von Marinesparte

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG