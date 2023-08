thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 7,01 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:49 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 291.120 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.598,00 EUR – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.950,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,433 EUR im Jahr 2023 aus.

