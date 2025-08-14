DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.331 -0,2%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag stabil

22.08.25 12:05 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,73 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,73 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,78 EUR an. Bei 8,63 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 594.501 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 33,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,282 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
