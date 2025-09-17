thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 11,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 11,76 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 11,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,72 EUR. Bisher wurden heute 1.093.680 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 11,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 281,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,78 EUR.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,298 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

