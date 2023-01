thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 7,15 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.361.696 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.01.2022 erreicht. 28,84 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,86 EUR.

Am 24.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 13.02.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,503 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

