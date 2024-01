thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag höher

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 5,71 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 5,71 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 490.385 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 26,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2024 auf bis zu 5,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 22.11.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,765 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

