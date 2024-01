thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 5,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 5,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,82 EUR. Bei 5,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 155.778 Aktien.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 22.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 12.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,765 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu