thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,39 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,39 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,38 EUR ab. Mit einem Wert von 4,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.022.762 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 43,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.02.2024 bei 4,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,25 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,569 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

