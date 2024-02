thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,47 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 83.342 Stück.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 74,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 0,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.181,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,569 EUR je Aktie belaufen.

