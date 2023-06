thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,98 EUR

1,54% Charts

News

Analysen

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 6,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 358.973 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 15,74 Prozent wieder erreichen. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,88 Prozent.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,18 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,368 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Tochter Nucera strebt bei IPO offenbar Milliardenbewertung an

thyssenkrupp-Aktie schwächelt dennoch: thyssen-Tochter Nucera erhält hohe Reservierung für Wasserelektrolyseure - Treffen zu Zukunft von Marinesparte

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG