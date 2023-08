thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 257.731 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 9,97 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,98 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,86 EUR aus.

Am 09.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.598,00 EUR – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.950,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,433 EUR je Aktie.

