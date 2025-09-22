thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,76 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,76 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,95 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,89 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 546.567 Aktien.

Bei 11,95 EUR markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 281,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,299 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

