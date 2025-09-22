thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 11,68 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,3 Prozent auf 11,68 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 931.563 Stück.

Bei 11,95 EUR erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 3,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,78 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,299 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

