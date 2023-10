thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Montagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 6,31 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 6,31 EUR. Bei 6,31 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,42 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 504.664 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 4,43 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,75 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.11.2024.

Laut Analysten dürfte thyssenkrupp im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,054 EUR einfahren.

