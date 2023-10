thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 6,41 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,41 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 858.563 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,19 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,43 EUR ab. Abschläge von 30,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,054 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

