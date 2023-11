thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag gesucht

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Mittwochvormittag zu

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schießt am Mittwochmittag hoch

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Nachmittag stark

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Stabiler Handel in Wien: ATX zum Handelsende kaum bewegt

EQS-News: ANDRITZ to supply equipment for 'green battery' Ebensee, Austria

Atommülllager in Salzgitter wird wohl mehr kosten

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX mittags

Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt mittags ab

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter

Heute im Fokus

Nach Ende von Conti-Werk in Gifhorn bietet Siemens Mobility Job-Perspektiven. HHLA-Aktionäre dienen MSC fast sechs Prozent der Aktien an. Große Autobauer mit Rekordzahlen im dritten Quartal - Mercedes am profitabelsten. Novo Nordisk baut Produktion weiter aus. Stellantis kauft Aktien von Dongfeng zurück. OpenAI-Forscher warnten vor Altman-Entlassung Aufsichtsgremium vor folgenschwerer KI-Entdeckung.