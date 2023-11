thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 7,09 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,09 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,16 EUR an. Bei 7,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 943.225 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 9,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2022 bei 5,12 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 38,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,63 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,53 Prozent zurück. Hier wurden 8.812,00 EUR gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,732 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

