thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,05 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 7,05 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,03 EUR nach. Bei 7,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.694 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 10,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 22.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,732 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

