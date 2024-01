thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 11:49 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 5,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 746.267 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,54 EUR am 17.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 6,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,25 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 22.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8.812,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.568,00 EUR umsetzen können.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 12.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,765 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Dienstagmittag steigen