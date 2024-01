thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 5,84 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,87 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.682.650 Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,03 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,07 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,25 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.812,00 EUR – eine Minderung von 16,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.568,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.02.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte thyssenkrupp die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,765 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

