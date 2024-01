thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 5,89 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 5,89 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 85.738 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,85 Prozent. Bei 5,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 6,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,25 EUR.

Am 22.11.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,23 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,765 EUR je Aktie.

