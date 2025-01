thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,40 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 75.490 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 5,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 33,80 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 58,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,151 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 19.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,749 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

