thyssenkrupp Aktie News: Hausse bei thyssenkrupp am Montagmittag

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 6,32 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 6,32 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,34 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.988.271 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 128,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,685 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

