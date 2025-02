thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Nachmittag vor

thyssenkrupp im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 6,26 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 6,26 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,34 EUR. Bei 6,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.987.778 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 6,34 EUR erreichte der Titel am 24.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 126,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,28 Prozent zurück. Hier wurden 7,83 Mrd. EUR gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,685 EUR je Aktie aus.

