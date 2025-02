thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 6,12 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 6,12 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,15 EUR. Bei 6,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 242.579 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,15 EUR. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 54,79 Prozent wieder erreichen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,13 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 7,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,685 EUR je Aktie.

