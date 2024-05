thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,66 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 720.752 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 8,70 Prozent Luft nach unten.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,416 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie dennoch höher: Großprotest gegen Konzernumbau

thyssenkrupp-Beschäftigte planen Großdemonstration gegen Konzernumbau - Aktie tiefer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone