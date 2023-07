thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,16 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 7,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.318 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 41,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,35 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,89 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 10.107,00 EUR, gegenüber 10.599,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,64 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.08.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,301 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

